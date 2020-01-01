جهود أمن المنافذ فى مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (8) قضايا تهريب " ملابس جاهزة - بضائع أجنبية الصنع – سجائر" بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من (18 ألف جنيه).

وفي مجال الأمن العام: ضبط عدد (32) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، إنتهاء فترة التصريح، تزوير، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1114) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت (1080 قرص مخدر).

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (161) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

ونجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات واقعة سرقة ألواح طاقة شمسية من موقع خاص بإحدى شركات الطاقة الشمسية بأسوان وضبط مرتكبى الواقعة

بداية الواقعة، تبلغ لمركز شرطة دراو بمديرية أمن أسوان (من موظف بإحدى شركات الطاقة الشمسية - كائن مقرها بدائرة المركز) بإكتشاف مسئولى الشركة فقد ( عدد 158 لوح طاقة شمسية " مخصصين كقطع غيار") من موقع تابع للشركة يقع بدائرة المركز، وإتهامه لأفراد الأمن الإدارى التابعين لإحدى شركات الأمن والحراسة المتعاقد معها لحراسة ذلك الموقع.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة ( مشرف أمن إدارى بشركة مقاولات، فرد أمن إدارى بشركة الأمن والحراسة المتعاقد معها لحراسة ذلك الموقع، عدد 4 عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة - جميعهم مقيمين بقرية بنبان دائرة المركز، مالك مزرعة – له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بالأقصر).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم عدا مالك المزرعة.. وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة، وإتفاقهم على إرتكاب الواقعة وفى سبيل تنفيذ مخططهم أعدوا سيارة نقل حيث قاموا بالإستيلاء على الألواح المشار إليها على فترات متباعدة بإستخدام السيارة والإحتفاظ بالمسروقات داخل المزرعة ملك المتهم الهارب.

تم بإرشاد المتهمين ضبط (عدد 106 لوح، عدد 4 أجهزة كونفنتر "خاصة بتجميع الطاقة الشمسية " لم يبلغ بسرقتها )، وجارى تكثيف الجهود لضبط الهارب وباقى المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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