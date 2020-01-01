شاهد.. أصالة تفاجئ جمهورها بطرح "إتحبني" عبر اليويتوب

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:18 م
أصالة
أصالة
سعد نبيل
طرحت المطربة أصالة، منذ قليل أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "إتحبني"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب".


وجاءت كلمات الأغنية كالتي: "إتحبّنى؟! ما قلتهالك من فضول.. سؤال وْتحتـه ألف خط وانـتِـبـه، عَلّم جوابك فى حضورى وش يقول.. وْيوقف لكل حرف ٍمعاى وْيحسِبه أنا كِذا.. ما أقبل أنصاف الحلـول، لاحتجت منك إحساس مو شرط أطلبه.. وِلاّ محبـّة تبقى فى عمرى وتطول أو بـِلّ شوقـك يا حبيـبى واشـربـه، إن كان بـَه شى وفى بالك يـجول.. أو كان خَفّ الشوق ومانى منتـبه، لا تحسب إنى وافِر وسهْل الوصول.. وْلاْ اتدوّر أشباهى.. أنا مالى شِبـَه.. أنا العزيز النـادر وْراعى الأصول، وأنا المُحِب اللى الهوى ما يغلبه.. وأنا الجريء الواثق وأنا الخجول.. وأنا العنيد اللى بمزاجه تكسبـه.. إنّى أحبك.. هذا فَصل مْن الفصول، لا تختـبرنى..صبرى مش للتـجربة، إلا  كيانى.. لو تبـى العِشرة تِـطول.. لا اتـمسّنى فى كبريائى وْ تـِقـربه".


وأغنية "إتحبني"، كلمات: العالية، الحان: راكان، توزيع: هشام السكران، مكس: جاسم محمد،، إشراف عام: هزيم".


يذكر أن آخر أعمال أصالة نصر، أغنية "الحب والسلام" من كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم، وقدمتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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