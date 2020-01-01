مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:





ضبط (1120) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها القضايا الآتية:





ضبط المدير المسئول عن مجزر لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر (بمحافظة القليوبية) لحيازته ( 45،800 طن "مقطعات دواجن – مفروم هياكل – دواجن – جلود دواجن") من مخلفات باقى الذبح البعض منها داخل براميل تحت التجهيز والبعض الآخر معبأة داخل عبوات كمنتج نهائى وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية (حروق تجميد) طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية..تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز منشية أبو عمر (بمحافظة الشرقية) لحيازته (2،500 طن "سكر حر") بدون مستندات (مجهول المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث (بمحافظة الأسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (11520) عبوة " جل مطهر" قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها، (47808) عبوة " مشروبات سريعة التحضير – مياة معدنية" بدون مستندات ( مجهولة المصدر)، (555) كيلو جرام "مسلى" بدون مستندات "مجهولة المصدر ") تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





ضبط مالك محل بدال تموينى بدائرة مركز كفر صقر (بمحافظة الشرقية) لتصرفه فى (4643) عبوة زيت تموينى مخصص ربطًا على البطاقات التموينية خلال الفترة من أغسطس 2019 حتى أكتوبر 2019 قدرت بقيمة مالية (68596) جنيهًا ببيعها فى السوق السوداء.





ضبط مالك محل بدال تموينى بدائرة مركز كوم حمادة (بمحافظة البحيرة) لتجميعه ( 1 طن سكر تموينى، 400 كجم أرز تموينى، 480 عبوة زيت تموينى ) مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء.





كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (150) قضية بإجمالى مضبوطات (200) كيلو جرام "معسل" – (104032) عبوة سجائر ومعسل – (5002) قطعة " بندرول– ميزان".



