كشف ملابسات واقعة اختطاف شخص ومساومة أهليته بالمرج

كشفت مديرية امن القاهرة ملابسات واقعة إختطاف شخص بالقاهرة ومساومة أهليته نظير دفع فدية مالية وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (موظف - مقيم بدائرة القسم) بغياب نجله (فنى شبكات - مقيم بذات العنوان) عقب خروجه من مسكنهما بتاريخ أمس، وفى وقت لاحق تلقى إتصالًا هاتفيًا من هاتف نجله أبلغه خلاله المتصل بإختطاف نجله المذكور وساومه لدفع مبلغ مالى 150 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

توصلت تحريات أجهزة البحث الجنائى إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سائقان - مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه حال تواجدهم بمنطقة المحاجر بدائرة مركز شرطة شبرامنت بالجيزة، وعثر بحوزتهما على (الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه)والمستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما وأقرا بأنه نظرًا لسابقة قيام المجني عليه بالنصب عليهما والإستيلاء منهما على مبلغ مالى (150 ألف جنيه) بدعوى شراء قطعة آثار فخططا لإختطافه لمساومة أهليته على دفع المبلغ المالى المشار إليه، وفى سبيل ذلك قاما باستدراجه عقب الإتصال به هاتفيًا والإتفاق معه على التقابل بالمنطقة محل الضبط بدعوى إنهاء الخلاف بينهم وديًا وأقرا بأنهما كانا فى سبيلهما لإحتجازه بذات المنطقة وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بذات المبلغ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية؛ لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار.





وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (نجار مسلح – مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية") بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وترويجها على عملائه.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى)، ومديرية أمن الدقهلية أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (10 فرد محلى – دراجة نارية – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته غير المشروعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة





وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.





حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.





وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.