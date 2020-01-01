شاهد.. دينا كرزون تشعل اليوتيوب بكليب "الدنيا بتضحك"

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
طرحت النجمة الأردنية ديانا كرزون، كليبها الجديد لأغنية "الدنيا بتضحك"، وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية.


وكانت "كرزون"، قد كشفت عن كواليس التصوير قائلة: " تم تصوير كليب الدنيا بتضحك في منطقتين سياحيتين: العقبة ووادي رم، ويحمل فكرة مميزة وجديدة تحت الظروف التي نعيشها اليوم، كما أظهر الأردن بصورة جميلة مليئة بالحب والسعادة، منوهة أنه تم استقطاب العديد من المعالم السياحية الأردنية وعرض الأجواء العمانية والحياة البسيطة في وسط البلد".


وأضافت ديانا: أنها حرصت بكامل وسعها من خلال الكليب الذي أنتجته على حسابها الخاص بتنشيط السياحة الداخلية من خلال عرض معالم جميلة ومميزة للأردن، لافتة إلى أن "الدنيا بتضحك" بمثابة هدية إلى العالم لبت السعادة والفرح والحب.


كما أكدت على أن الكليب يحمل كواليتي عالية، لكونه يضم فريق محترف يعمل بروح عالية من المحبة والتفاني بالعمل، متمنية النجاح لمشروعها الجديد وإيصال رسالة إيجابية لأكبر قدر ممكن من المتابعين".


جدير بالذكر أن أغنية الدنيا بتضحك من كلمات: عمر ساري، وألحان محمد بشار وتوزيع: خالد مصطفى والفيديو كليب من إخراج صهيب الشايب، منتج منفذ ريتا برودكشن.

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