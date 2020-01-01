إعادة توزيع جائزة الرابطة الشهرية في الدوري السعودي

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، إعادة توزيع جائزة الرابطة الشهرية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا منذ منتصف مارس الماضي.





وسيتم الإعلان عن جائزة شهر مارس الماضي بعد ضم مباريات الجولتين 21 و 22 والتي أقيمت في ذلك الشهر، مع مواجهات الجولة 23 والتي ستقام في بداية أغسطس المقبل.





وسيتم الإعلان عن جائزة شهر أغسطس للجولات المتبقية من الجولة 24 إلى الجولة 30 .





وأكدت اللجنة الفنية التي تضم خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، استمرار المعايير التي أعلنت عنها في وقت سابق، والتي تعتمد على الأرقام والإحصاءات التي يتم رصدها من قبل شركة أوبتا الشريك الإحصائي للرابطة، إضافة إلى الآراء الفنية لأعضاء اللجنة.





يذكر أن الرابطة أعلنت منذ بداية الموسم الرياضي 2019 – 2020 عن رصدها لجائزة شهرية لأفضل مدرب وأفضل لاعب وأفضل حارس، والتي يمنح كل فائز منهم مبلغ 50 ألف ريال.



