أبرزها سفينة وحصانين.. خسائر حريق ورش صناعة السفن بالإسكندرية (صور)



وقد تحدث شقيق أحد مالكي ورشة"عادل طلبة" ل"الفجر"أن الحريق قد حدث نحو الساعة العاشرة ونصف مساءًا، وقد استمر نحو ثلاثة ساعات، وحضرت سيارات المطافي، لاخماد الحريق بحضور القيادات التنفيذية، وحضرت معاينة النيابة، وأنه لم يتم تحديد سبب اندلاع الحريق.



وأضاف أنه لا توجد وفيات أو اصابات بين العاملين، عدا تفحم حصانيين، مشيرًا إلى أنه فورمعرفة أصحاب الورش بالحريق، قد حضروا إلى موقع الحادث، وحاول البعض انقاذ المعدات، إلا أن النيران ازدادت في الاشتعال.



وتحدث أن أكبر خسارة قد وقعت باحتراق سفينة كبيرة يقدر قيمتها بنحو 2 مليون جنيه، ولم يكن تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى عدد من اللانشات المطاطية، ومعدات تقدر بمئات الآلاف.



واندلع ليلة أمس الخميس حريق هائل في منطقة ورش صناعة السفن في منطقة بحري بالإسكندرية، وقد غطى دخان الحريق السماء، وتسبب في ارتباك على كورنيش البحر في المنطقة.



وقد هرعت سيارات المطافي بالوصول إلى منطقة الحريق، عقب تلقي الحماية المدنية إخطار باندلاع حريق هائل في منطقة بحري.



وتعد صناعة السفن من أقدم المهن الحرفية في محافظة الإسكندرية، وتقع الورش على بعد خطوات قليلة من قلعة قايتباي بمنطقة الجمرك، في مشهد لافت على جانبي كورنيش البحر، بتواجد نحو أكثر من 60 كشك خشبي ضخم ذات هيئة قديمة.



وحكاية ورش صناعة السفن بمنطقتي الأنفوشي والميناء الشرقي بدأت منذ عهد الملك فؤاد، وقد انتعشت صناعة السفن حتى مطلع الألفية الثانية كأكبر قلعة لصناعة السفن.



وتعرضت منطقة ورش صناعة السفن للحريق لنحو 5 مرات على عدة سنوات، وقد اشتكى أصحاب الورش منذ سنوات سابقة، مُرجعين أسباب الحريق بأنهم قد طالبوا حي الجمرك منذ سنوات، بتحويل تلك الورش الخشبية إلى أبنية خرسانية، لحمايتها من الحرائق وامتدادها، إلا أن الحي لم يتستجيب لهم.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 1211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 38236 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 401 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 93757 حالة من ضمنهم 38236 حالات تم شفاؤها، و4774 حالة وفاة.







تسبب اندلاع حريق ليلة أمس الخميس في ورش صناعة السفن في منطقة بحري بالإسكندرية، في حريق نحو 11 ورشة، وتفحم قوارب مطاطية، وسفينة ومعدات، ونفوق حصانيين بسبب الحريق.