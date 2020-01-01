تدوال صورة نادرة لـ عبلة كامل ومحمود الجندي عبر السوشيال ميديا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:52 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
تداول رواد السوشيال ميديا، عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للراحل محمد الجندي، والفنانة المعتزلة عبلة كامل، اثناء عقد قرانهم الأول.


وظهرت "كامل"، بالصورة وهي ترتدي فستان اسود انيق، ويقوم الفنان محمود الجندي بتلبيسها دبلة الزواج، وكان يرتدي "جلبية، وعمة"، بيضاء اللون.

يذكر أن محمود الجندي، تحدث عن علاقته بعبلة كامل وسبب الأنفصال في لقاء تلفزيوني قائلا: "بعد وفاة زوجتي كنت محتاج واحدة تاخد بالها مني وأعجبت بعبلة لإنسانيتها وإنها شبه الستات المصرية وزيي من الفلاحين وعندها طباعنا وأخلاقنا والقيم اللي اتربينا عليها واتجوزنا بعد ما اتفقنا على إننا نراعي ربنا في بعض".

وأوضح الجندي سبب الأنفصال بعد عامان قائلاً:"كنت بدور عليها في بعض الأوقات مش بلاقيها موجودة، وكمان هي ليها بطولات ونجومية أكثر مني وده أثر فيا أووي، وخاصة أنهم يختاروني معها في الأدوار مجاملة لها وده لا يصح لأني راجل بحترم موهبتي ونفسي وده أثر في العلاقة، وده مش أصول البيت اللي أتربيت فيه.. وده أثر على العلاقة لحد ما اتفقنا على الإنفصال بناء عن رغبتها وده كان اتفقنا إننا نخرج بالمعروف لو مرتحناش".


تدوال صورة نادرة لـ عبلة كامل ومحمود الجندي عبر السوشيال ميديا
تدوال صورة نادرة لـ عبلة كامل ومحمود الجندي عبر السوشيال ميديا

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