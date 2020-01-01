روسيا تفكك خلية متطرفة وتعتقل أعضائها في مقاطعة فولغوغراد

اعتقلت رجال الأمن الروس في مقاطعة فولغوغراد، اليوم الجمعة أحد منظمي خلية تابعة للمنظمة الإرهابية الدولية "جماعة التبليغ" وكذلك 5 من أعضاء الخلية.

وقد أفاد مصدر في مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفدرالي الروسي: "قام رجال الأمن بالتعاون مع عناصر من وزارة الداخلية والحرس الوطني، في مقاطعة فولغوغراد بقطع نشاط خلية تابعة للمنظمة الإرهابية الدولية جماعة التبليغ المحظورة في روسيا".

وقالت السلطات الروسية، إنه تم فتح قضية جنائية بحق المعتقلين الستة وفقا للمادة 282.2 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (تنظيم نشاط منظمة متطرفة).

وأوضح المصدر، أنه تمت في مكان إقامة المعتقلين، مصادرة كمية كبيرة من المطبوعات المتطرفة الممنوعة في روسيا. كما تم العثور على وثائق أخرى تؤكد مشاركتهم في منظمة "جماعة التبليغ".