هل توزيع أحشاء الأضحية ورأسها بعد ذبحها؟.. الإفتاء تجيب

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:41 ص
بوابة الفجر


أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها من أحد المواطنين حول كيف توزع الأضحيَّة؟ وهل الأحشاء توزع وكذا الرأس؟.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه يستحب تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث، يأكل ثلثها، ويهدى ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضى الله عنهما: "الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".

وأضافت الإفتاء، وأما ما يقسم من الأضحية فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذى يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين، وأما أحشاؤها من كبد وغيره فإن يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه فلا حرج فى ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأُضحية، ولا يبيعها ولا يعطيها للقصاب "الجزار" مقابل أجره أو كجزء منه.

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