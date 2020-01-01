ضبط 4595 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة



1412 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(171) مخالفات السير بدون تراخيص.

(19) دراجة نارية مخالفة.

(32) مخالفة موقف عشوائى.

(14) مخالفة شروط الترخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





ونجحت أجهز الأمن بمديرية أمن أسيوط، من ضبط شخص وملاحقة آخر لتعديهما علي طالب بسبب خلافات مادية.



تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بوصول طالب - مقيم بدائرة المركز مصاب بطلق نارى، وبسؤال والده مزارع – مقيم بذات الناحية، إتهم نجلى عمومته بالتعدى على نجله بسلاح نارى كان بحوزتهما محدثان إصابته لخلافات على قطعة أرض.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وحال وصول القوات بالقرب من منزلهما شوهد أحدهما مستقلًا دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزته "بندقية آلية" وبرفقته آخر مزارع – مقيم بذات الناحية، حيث لاذا بالفرار وسقطت من قائد الدراجة النارية البندقية حوزته.



كما أمكن ضبط الأخير وبحوزته جوال عُثر بداخله على 5 بنادق آلية – بندقية رصاص – 7 خزائن – 419 طلقة مختلفة الأعيرة، وبمواجهة المتهم أقر بإشتراكه مع المتهم الهارب كانا فى طريقهما لإخفاء المضبوطات بإحدى المناطق الجبلية خشية إستهدافهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.



وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.



وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").



وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".



وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.



وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.



جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والقائمين عليها والصادر ضدهم أحكام بشأنها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كثفت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4595) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: