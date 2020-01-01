كشف ملابسات مقطع فيديو يتضمن تعدى أحد الأشخاص على مُسن بالشرقية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:41 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تداول خبر على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن المطالبة بضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على آخر "مسن" فى الطريق العام، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما على أولوية المرور بالطريق.

وبالفحص تبين قيام أحد الأشخاص (حاصل على معهد فنى) بالتعدى على (عامل "مسن") ويقيم كلاهما بدائرة بندر أبوكبير بمحافظة الشرقية، بالضرب والسب "بدون إصابات" بسبب الخلاف على أولوية المرور بإحدى الطرق العامة، وقد تم حضور الطرفان لمقر مركز شرطة أبوكبير، وأيدا ما جاء بالفحص، وأبديا رغبتهما فى التصالح والتراضى فيما بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والقائمين عليها والصادر ضدهم أحكام بشأنها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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