نجم الزمالك الصاعد يدخل دائرة إهتمام عدد من أندية الدوري

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:14 ص
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
دخل لاعب الزمالك الصاعد اسامة فيصل دائرة إهتمام عدد من الأندية المحلية التي تسعي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقه اللاعب للأنظار رفقة الفريق الأبيض خلال المباريات الودية الأخيرة.


وقاد أسامة فيصل فريق الزمالك للفوز على وادي دجلة برباعية نظيفة بعدما سجل "هاتريك" لفريقه، كما سجل هدفا في فوز الفريق على طنطا بنتيجة 2-1، ونال اللاعب إشادة خبراء الكرة في مصر بعد المباراتين بفضل موهبته الرائعة.


وأكدت تقارير صحفية أن اللاعب الصاعد تلقي عدة عروض محلية خلال الفترة الماضية، للحصول على خدماته بشكل رسمي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وطلب أسامة فيصل من الجهاز الفني للفريق بحسم مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل عن الزمالك قبل تحديد قراره النهائي بخصوص العروض المقدمة له في الفترة الأخيرة.

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