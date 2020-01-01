استعدادات ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:12 ص
مران ريال مدريد
مران ريال مدريد
أجرى الفريق الأول بريال مدريد الخميس مرانه الثالث هذا الأسبوع بالتركيز على الجوانب الخططية في الدفاع والهجوم استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر لها السابع من اغسطس المقبل.

وخاض الفريق تدريباته اليوم، حيث أوضح النادي عبر موقعه الإلكتروني أن المران بدأ بتقسيم الفريق لعدة مجموعات لإجراء تدريبات مختلفة على الاستحواذ على الكرة، وبعدها قاد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي مرحلة من التدريبات تقوم على الجوانب الخططية في الدفاع والهجوم.

ويسعى زين الدين زيدان وكتيبته الاستعداد الجيد للمباراة من أجل تحقيق الفوز وتعويض الخسارة التي مني بها الفريق في مباراة الذهاب على ملعبه سانتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويأمل زيدان أن يجهز جميع لاعبيه للمباراة خاصة بعدما تعافى ظهيره الأيسر مارسيلو، بجانب جاهزية نجم الفريق المميز إيدين هازارد بعدما عانى من متاعب عديدة على مستوى الكاحل، حيث تعرض للإصابة في هذه المنطقة أكثر من مرة.

ويرغب زيدان أن يستغل الدفعة المعنوية الكبيرة للاعبين بعد التتويج بالدوري الإسباني مؤخرًا من أجل عبور عقبة مانشستر سيتي، لمواصلة حلم التتويج باللقب تحت إمرة المدير الفني الفرنسي.

وكان زيدان قد تمكن من تحقيق الدوري الإسباني للمرة الثانية خلال مسيرته كمدرب مع ريال مدريد، بعدما اعتلى صدارة ترتيب الليجا عقب فترة التوقف الكبيرة بسبب فيروس كورونا.

وخسر برشلونة العديد من النقاط عقب استئناف المسابقة، ولكن ريال مدريد استغل الموقف على النحو الأمثل ليعتلي الصدارة ويتوج باللقب الذي وصفه اللاعبون بأنه لقب تاريخي نظرا لاقتناصه بعد عناء وموسم شاق حدث فيه العديد من التقلبات، لكن جاءت فترة التوقف لتجعل المدير الفني للفريق زين الدين زيدان يصحح الأوضاع ويتوج باللقب.

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