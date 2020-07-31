حمدي المرغني يهنئ الأمة الأسلامية بعيد الأضحى المبارك





حرص الفنان حمدي المرغني، على تهنئة جمهوره والأمة الأسلامية لحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال نشر صورة له الرسمي على موقع الفيديوهات والصور العالمي: "إنستجرام".









حيث علق "المرغني"، على الصورة، قائلًا: " كل سنه وأنتم طيبين ياطيبين"، وإنهالت التعليقات عليه، منها: "إوعى شعراتو ولو، وجان مصر ياناس".





يذكر أن آخر أعمال حمدى المرغنى مسلسل "اتنين فى الصندوق"، المسلسل بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.











