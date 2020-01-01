عاجل.. السيسي يهنئ السعودية على التنظيم الناجح للحج
الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:59 ص
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهنئ السعودية بقيادة خادم الحرمين على التنظيم الناجح للحج هذا العام، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.
وأكد الرئيس السيسي، اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى، أن تنظيم الحج في ظل جائحة كورونا عكس قدرة المملكة على تحمل تلك المسئولية المقدسة.
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