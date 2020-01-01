عاجل.. السيسي يهنئ السعودية على التنظيم الناجح للحج

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهنئ السعودية بقيادة خادم الحرمين على التنظيم الناجح للحج هذا العام، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

وأكد الرئيس السيسي، اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى، أن تنظيم الحج في ظل جائحة كورونا عكس قدرة المملكة على تحمل تلك المسئولية المقدسة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا بوابة الفجر اول ايام عيد الاضحي الفجر السيسي السعودية الحج الجائحة

أخبار تهمك

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. العاهل السعودي: نسأل الله أن يرفع الوباء عن بلادنا والعالم

منذ حوالي 5 ساعات

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ يوم

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أولمبياكوس اليوناني يسعى لضم نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

في أول أيام عيد الأضحى.. "الصحة" توجه نصائح للمواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بالتفاصيل.. أسباب فشل صفقة «عمر خربين» في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عماد متعب يقترب من العودة للأهلي عبر هذا المنصب

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن مدة غياب ياسر إبراهيم عن مباريات الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

شاهد.. رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد (فيديو وصور)

منذ حوالي 16 ساعة

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

أندية إسبانية تتحد ضد الإتجار باللاعبين.. أبرزهم برشلونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. السيسي يجري اتصالا هاتفيا بملك السعودية

السيسي يهنئ أمير الكويت بعيد الأضحى

عاجل.. الرئاسة: السيسي يزور روسيا غدًا لمدة 3 أيام

عاجل.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من مستشار النمسا

عاجل.. الرئيس السيسي يهنئ الملك سلمان بحلول شهر رمضان

عاجل.. الرئيس السيسي يهنئ ولي عهد أبو ظبي بحلول شهر رمضان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 م

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

01:13 ص

في أول أيام عيد الأضحى.. "الصحة" توجه نصائح للمواطنين

08:10 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

11:13 م

بالتفاصيل.. أسباب فشل صفقة «عمر خربين» في الزمالك

09:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»