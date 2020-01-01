280 رأس ماشية.. محافظ بني سويف يشهد بدء ذبح الأضاحي بإهناسيا (صور)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:55 ص
المحافظ
المحافظ
احمد فتحي الدسوقي
شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، عملية ذبح الأضاحي بمجزر أهناسيا في أول أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعة بداية ذبح 280 رأس ماشية "عجول" لتوزيعها على أكثر من 47 ألف أسرة من الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

ويتضمن اليوم الأول ذبح 18 رأس منها 10 عجول من جمعية الأورمان و8 من مؤسسة مصر الخير والتي سيتم توزيع لحومها على الفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا عن طريق الجمعيات الأهلية بتلك المناطق والقرى.

جاء ذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ واللواء هشام شادي السكرتير العام والمحاسب يحيى يسين رئيس المدينة إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن والدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري وحنان الدرباشي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف وإمام أحمد إمام مدير مشروعات جمعية الأورمان بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن تقديره لجمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير، مثمنًا جهودهما الملموسة، وتعاونهما المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن المجتمع المدني شريك أساسي في الخطة التنموية للمحافظة خاصة في مجال الدفع بتحسين مستوى معيشة أهالينا البسطاء والأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، والتي تتطلب مزيدًا من التكاتف والتضافر للارتقاء بمنظومة الخدمات والجوانب الحياتية لهم.

كما أشار المحافظ إلى أن المحافظة قد أتمت استعداداتها لإستقبال العيد من خلال رفع درجة الإستعداد في كافة القطاعات والمرافق الحيوية، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد، لافتًا إلى توجيهاته بفتح المجازر طوال أيام الأسبوع لذبح الأضاحي "بالمجان" للأهالي خلال أيام العيد، مع تدعيم المجازر بعدد كاف من الأطباء البيطريين المدربين للكشف على المذبوحات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي على أن يتم ذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى توجيهاته بحظر ذبح الأضاحي بالشوارع أوالأماكن العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

من جانبه أوضح إمام أحمد مدير مشروعات الأورمان ببني سويف أنه سيتم ذبح 60 عجلًا بلديًا بإجمالي 15 ألف كيلو لحوم طازجة وتوزيع لحومها على 10 آلاف من الأسر والفئات الأولى بالرعاية في 51 قرية بالمحافظة عن طريق الجمعيات الأهلية من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها تحت إشراف التضامن والطب البيطري، حيث يتم التوزيع سوف على مدار 4 أيام بداية من اليوم "الجمعة" بإهناسيا وببا فيما يتم التوزيع في اليوم الثاني بسمسطا وإهناسيا واليوم الثالث بالفشن وإهناسيا وفي اليوم الرابع في بني سويف وناصر.

وأشارت حنان الدرباشي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف، إلى أنه سيتم ذبح 220 أضحية مقدمة من المؤسسة وتوزيع لحومها على 37 ألف أسرة من الأولى بالرعاية من الأيتام ومحدودى الدخل والأرامل، منها 8 رؤوس مخصصة لعمال مشروعات النظافة بالوحدات المحلية، بالإضافة إلى رأس واحدة يتم توزيع لحومها على عمال مديرية وإدارات التضامن الإجتماعي.
280 رأس ماشية.. محافظ بني سويف يشهد بدء ذبح الأضاحي بإهناسيا (صور)
280 رأس ماشية.. محافظ بني سويف يشهد بدء ذبح الأضاحي بإهناسيا (صور)
280 رأس ماشية.. محافظ بني سويف يشهد بدء ذبح الأضاحي بإهناسيا (صور)
280 رأس ماشية.. محافظ بني سويف يشهد بدء ذبح الأضاحي بإهناسيا (صور)
280 رأس ماشية.. محافظ بني سويف يشهد بدء ذبح الأضاحي بإهناسيا (صور)
280 رأس ماشية.. محافظ بني سويف يشهد بدء ذبح الأضاحي بإهناسيا (صور)
280 رأس ماشية.. محافظ بني سويف يشهد بدء ذبح الأضاحي بإهناسيا (صور)
280 رأس ماشية.. محافظ بني سويف يشهد بدء ذبح الأضاحي بإهناسيا (صور)

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