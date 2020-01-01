بهذه الكلمات هنأت يارا الأمة الأسلامية بعيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل

حرصت المطربة يارا، على تهنئة  جمهورها والأمة الأسلامية بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".


حيث كتبت "يارا": " صباح العيد عيدكم مبارك وخير عليكم وصحة وسلامة وأمان وراحة بال وكل شىء حلو يا رب، ويومكم رائع إن شاء الله".


ويذكر أن آخر أعمال يارا، كانت أغنيتها "مليت" مع الفنان الدوزي، كلمات عبد القادر الدوزي ومحمد برحيل، ألحان دي جي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي، وتوزيع دي جي يوسف.

بهذه الكلمات هنأت يارا الأمة الأسلامية بعيد الأضحى
بهذه الكلمات هنأت يارا الأمة الأسلامية بعيد الأضحى

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