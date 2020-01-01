محافظ الفيوم يشارك الأطفال بدار "عائشة حسانين" فرحتهم بعيد الأضحى

شارك الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الجمعة، يرافقة الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، بحضور الأستاذة إيمان أحمد زكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، الأطفال الأيتام بدار عائشة حسانين للأيتام، فرحتهم فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقدم التهنئة لهم، ومنحهم الهدايا العينية والرمزية، بحضور، ومسئولي الدار.





وأعرب محافظ الفيوم، عن سعادته البالغة وفرحته العارمة لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بعيد الأضحى المبارك.





وأكد أن المحافظة لن تدخر جهدًا فى تقديم سبل الرعاية والدعم ومتطلبات الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال اللذين حرموا من حضن ابائهم وذويهم، فهم جزء لا يتجزأ من نسيج وكيان مجتمعنا المصري.



