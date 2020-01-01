أولمبياكوس اليوناني يسعى لضم نجم الأهلي

يرغب نادي أولمبياكوس اليوناني، في التعاقد مع رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، والمعار لصفوف الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وبحسب صحيفة «Kokkinos protathlitis» اليونانية، فإن نادي أولمبياكوس يدرس بجدية ضرورة التعاقد مع رمضان صبحي من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.









وتابع التقرير، أن مسؤولي أولمبياكوس يرون أن رمضان لاعب جيد وفي عمر مناسب لتقديم الكثير للفريق.









وأشارت الصحيفة، أن العرض المقدم من نادي أولمبياكوس للتعاقد مع رمضان يبلغ قيمته مليون و30 الف يورو.









وأفادت الصحيفة، أن هيدرسفيلد طلب المزيد من الجانب المادي من أجل التخلي عن رمضان صبحي، وهو ما سيجعل مسؤولي أولمبياكوس يتواصلون مع مسؤولي الفريق الإنجليزي إلى اتفاق من أجل إنهاء التعاقد.



