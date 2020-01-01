تسجيل 36 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 14 ألفا و305 حالات.

ووفقًا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، تجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا حاجز الـ30 حالة مجددا.

وكانت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، كشفت أنه من بين الـ 36 إصابة الجديدة، كانت 22 حالة وافدة من الخارج و14 حالة إصابة محلية، وأفادت بأن عدد الحالات الوافدة من الخارج سجل أكثر من 10 حالات لليوم الـ36 على التوالي منذ يوم 26 يونيو الماضي.

أعلنت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل أعلى مستوي من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ 3 أشهر، حيث وصل العدد إلى 113 حالة جديدة اليوم، ليصل إجمالي عدد المصابين داخل البلد إلى 14092 حالة.

وهي المرة الأولى التي تعلن فيها كوريا عن إصابة أكثر من 100 حالة منذ الأول من أبريل الماضي، حيث بلغ عدد الإصابات اليومية في كوريا الجنوبية ذروته في 29 من فبراير الماضي، حيث بلغ 909 حالات.

وكانت حالات الإصابة داخل البلاد قد انخفضت إلى ما دون 30 حالة يوم الاثنين للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، لكن حالات العدوى ازدادت تدريجيا خلال الأسبوع بسبب حالات العدوى المحلية المرتبطة بدار لرعاية المسنين، وعدد من الكنائس، وقاعدة عسكرية، كما تجاوز عدد المصابين الوافدين من الخارج 10 حالات لمدة ثلاثين يوما على التوالي.