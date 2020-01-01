القومي للمرأة: لا بلاغات تحرش حتى الآن في صباح أول أيام العيد

أكدت أمل عبد المنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، أن المكتب يعطي استشارة قانونية ودعم لأى سيدة تعرضت لأي مشكلة خلال فترة العيد أو غيرها في كيفية توجهها لقسم الشرطة أو النيابة.





وقالت أمل عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إن وزارة الداخلية متواجدة في الشوارع بكثافة خلال تلك الفترة لرصد ظاهرة التحرش ويتم الإبلاغ عن أي حالات.





وأشارت مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إلى أنه خلال صباح أول أيام العيد لم يتم استقبال أي شكاوي؛ نظرا لأن أول أيام العيد لا يكون به أعداد كبيرة متواجدة في الشارع كون أنه عائلي أكثر، مضيفة: "نقدم دعم قانوني في كيفية التحرك بعد التحرش من حيث الذهاب لقسم الشرطة وعمل محضر، ومن الممكن أن يتطور الموضوع ويصل إلى القضاء ويكون هناك محامى متطوع بالمجان ويرفع القضية وفقا للحالة".





وأعلنت وزارة الداخلية أن أجهزتها بمختلف المحافظات كثفت من إستعداداتها لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.





وقامت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء إحتفالهم بعيد الأضحى المبارك.





تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والإرتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلًا عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية.. وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.





كما يضطلع السادة مديرى الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والإلتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.





وقد أعدت الوزارة خطة إنتشار أمنى مكثف بالمناطق التى يمكن أن تشهد تجمعات المواطنين للتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" ومنع التجمعات.





وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والإستقرار.



