محافظ الفيوم يزور المرضى بالمستشفى العام لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك

زار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الجمعة، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، المرضى المحجوزين بمستشفى الفيوم العام، للاطمئنان عليهم وتهنئتهم ومنحهم الهدايا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتورة أميمة عباس، وكيل وزارة الصحة، والأستاذة إيمان أحمد زكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عبد الله، مدير عام المستشفى.





خلال الزيارة، وجه محافظ الفيوم، بتقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللائقة للمرضى والمصابين، مؤكدًا على كافة العاملين بالمستشفي من أطباء وأطقم تمريض ومعاونين العمل بروح الفريق الواحد، لتوفير سبل الراحة للمترددين على المستشفى، وكذا المحجوزين للعلاج بمختلف الأقسام، وقد شملت الزيارة عددًا من الأقسام ضمت الجراحة، والعظام، والنساء والتوليد، والرعاية.



