محافظ الفيوم يزور المرضى بالمستشفى العام لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:33 ص
المحافظ
المحافظ
ريهام على
زار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الجمعة، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، المرضى المحجوزين بمستشفى الفيوم العام، للاطمئنان عليهم وتهنئتهم ومنحهم الهدايا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتورة أميمة عباس، وكيل وزارة الصحة، والأستاذة إيمان أحمد زكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عبد الله، مدير عام المستشفى.

خلال الزيارة، وجه محافظ الفيوم، بتقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللائقة للمرضى والمصابين، مؤكدًا على كافة العاملين بالمستشفي من أطباء وأطقم تمريض ومعاونين العمل بروح الفريق الواحد، لتوفير سبل الراحة للمترددين على المستشفى، وكذا المحجوزين للعلاج بمختلف الأقسام، وقد شملت الزيارة عددًا من الأقسام ضمت الجراحة، والعظام، والنساء والتوليد، والرعاية.

خروج 1211 متعافيًا من فيروس كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 1211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 38236 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 401 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 93757 حالة من ضمنهم 38236 حالات تم شفاؤها، و4774 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
محافظ الفيوم يزور المرضى بالمستشفى العام لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك
محافظ الفيوم يزور المرضى بالمستشفى العام لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك
محافظ الفيوم يزور المرضى بالمستشفى العام لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك
محافظ الفيوم يزور المرضى بالمستشفى العام لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك
محافظ الفيوم يزور المرضى بالمستشفى العام لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك
محافظ الفيوم يزور المرضى بالمستشفى العام لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك

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