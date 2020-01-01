لمروره بضائقة مالية.. العثور على جثة شاب مشنوق برأس غارب

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة رأس غارب، صباح اليوم الجمعة، على جثة شاب ثلاثيني مشنوقا بسور حديد بأحد شوارع رأس غارب وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





تلقى اللواء محمود ابو عمرة مدير أمن البحر الأحمر إخطار من اللواء خالد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر إخطار بالعثور على جثة شاب مشنوقًا أعلى سور حديدي بأحد المباني بأحد الشوراع بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث شرطة قسم رأس غارب برئاسة المقدم أحمد الحوام رئيس مباحث القسم للتحقيق في الواقعة.





وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشاب ٣٠ سنة يدعى محمد مصطفى ولا توجد شبهة جنائية حول الحادث، وأفاد شهود عيان إن الشاب أقدم على الانتحار لمروره بضائقة مالية.





تم استدعاء سيارة اسعاف لنقل الجثة لمشرحة مستشفي رأس غارب تحت تصرف النيابة وجارى التحقيقات.



