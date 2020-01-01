لمروره بضائقة مالية.. العثور على جثة شاب مشنوق برأس غارب
الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:31 ص
محمد طه
عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة رأس غارب، صباح اليوم الجمعة، على جثة شاب ثلاثيني مشنوقا بسور حديد بأحد شوارع رأس غارب وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء محمود ابو عمرة مدير أمن البحر الأحمر إخطار من اللواء خالد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر إخطار بالعثور على جثة شاب مشنوقًا أعلى سور حديدي بأحد المباني بأحد الشوراع بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث شرطة قسم رأس غارب برئاسة المقدم أحمد الحوام رئيس مباحث القسم للتحقيق في الواقعة.
وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشاب ٣٠ سنة يدعى محمد مصطفى ولا توجد شبهة جنائية حول الحادث، وأفاد شهود عيان إن الشاب أقدم على الانتحار لمروره بضائقة مالية.
تم استدعاء سيارة اسعاف لنقل الجثة لمشرحة مستشفي رأس غارب تحت تصرف النيابة وجارى التحقيقات.
خروج 1211 متعافيًا من فيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 1211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 38236 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 401 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 93757 حالة من ضمنهم 38236 حالات تم شفاؤها، و4774 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.