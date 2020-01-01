بهذه الكلمات هنأت منة شلبي الأمة الأسلامية بعيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل

حرصت الفنانة منة شلبي ، على تهنئة  جمهورها والأمة الأسلامية بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث كتبت "شلبي": "عيد أضحى سعيد كل عام وأنتم بخير وبكل الصحة والعافية والسعادة".

يذكر أن الفنانة منة شلبي، قد نفت مشاركتها في فيلم "كيرة والجن"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

حيث ردت منة شلبي على سؤال أحد معجبيها الذين أرداوا معرفة حقيقة مشاركتها فيه، حيث قالت: "ده اجتهاد شخصي أنا مَش ف الفيلم، بس كل اللي بحبهم فيه".

وفيلم "كيرة والجن" من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، أحمد مالك، أمينة خليل

بهذه الكلمات هنأت منة شلبي الأمة الأسلامية بعيد الأضحى
بهذه الكلمات هنأت منة شلبي الأمة الأسلامية بعيد الأضحى

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