بوتين يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:16 ص
بوابة الفجر
وكالات


هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، المسلمين الروس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى إسهامهم في الحفاظ على التنوع الثقافي في البلاد.

وقال بوتين: "إن هذا العيد الديني المهم لكل مسلم هو رمز الولاء للمثل الروحية، للتقوى والعدالة والرحمة وحب القريب، التي هي أساس القرآن الكريم".

وأضاف الرئيس الروسي قائلا: "أود أن أشير إلى أن دعم التقاليد الإسلامية منذ قرون، يساهم المسلمون مساهمة كبيرة في الحفاظ على التنوع الثقافي لبلدنا وتعزيز الانسجام في المجتمع".

وكان رئيس مجلس الإفتاء الروسي والإدارة الروحية للمسلمين في روسيا، المفتي الشيخ رافيل عين الدين، قد هنأ أمس الخميس، المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب عين الدين، عن أمله في أن يتفهم المؤمنون بشكل صحيح القيود المفروضة على الاحتفالات لهذا العام بسبب الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم بسبب جائحة كورونا.

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