روسيا تعلن تسجيل 5482 إصابة و161 وفاة جديدة بكورونا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:17 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، 5482 إصابة و161 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 5509 إصابة و129 وفاة في إحصائية الخميس.

 

ووفقًا لبيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، وصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 839981، منها 13963 حالة وفاة.

 

وأعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، تماثل 8755 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ارتفع مجموع المتعافين إلى 638410، لتبقى هناك 187608 حالات نشطة.

 

وقد أفاد التقرير، بأن 25,5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا اصابات فيروس كورونا

أخبار تهمك

أولمبياكوس اليوناني يسعى لضم نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. العاهل السعودي: نسأل الله أن يرفع الوباء عن بلادنا والعالم

منذ حوالي 5 ساعات

عماد متعب يقترب من العودة للأهلي عبر هذا المنصب

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن مدة غياب ياسر إبراهيم عن مباريات الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

أندية إسبانية تتحد ضد الإتجار باللاعبين.. أبرزهم برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

بالتفاصيل.. أسباب فشل صفقة «عمر خربين» في الزمالك

منذ ساعة و نصف

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ حوالي 23 ساعة

في أول أيام عيد الأضحى.. "الصحة" توجه نصائح للمواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 11 ساعة

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تسجيل 182 حالة وفاة و7,8 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

روسيا: تسجيل عدد وفيات بكورونا هو الأقل منذ 25 مايو

روسيا تسجل 173 وفاة و6562 إصابة جديدة بكورونا

روسيا تعلن تسجيل 188 وفاة و6611 إصابة بكورونا

روسيا تسجل انخفاضًا في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا

روسيا تعلن تسجيل أقل من 6 آلاف إصابة يومية بكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 م

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

01:13 ص

في أول أيام عيد الأضحى.. "الصحة" توجه نصائح للمواطنين

08:10 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

11:13 م

بالتفاصيل.. أسباب فشل صفقة «عمر خربين» في الزمالك

09:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»