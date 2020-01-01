استمرار عمل المخابز والمنافذ التموينية في أول أيام عيد الأضحي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:33 ص
وزارة التموين والتجارة الداخلية
وزارة التموين والتجارة الداخلية
الفجر الاقتصادي
 
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار عمل المخابز والمجمعات الاستهلاكية في أول أيام عيد الأضحي، مع تأكيدها على توافر جميع السلع المختلفة.

وترأس الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أمس الخميس، اعمال غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين والتى تم تشكيلها لمتابعة اعمال كافة المنشآت التموينية وكافة الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود، وذلك للإطمئنان على انتظام العمل خلال ايام عيد الأضحى المبارك، وترفع غرفة العمليات المركزية تقريراً لحظياً بالموقف التموينى والرقابي فى كافة محافظات الجمهورية.

كما تم تشكيل غرف عمليات مركزية داخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع الغذائية ومديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة المحافظات لمتابعة استقرار الحالة التموينية والمرور الدوري والميداني على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والشوادر وكافة المخابز والمنافذ التموينية للتأكد من سير العمل بانتظام وكفاءة بما يضمن ضبط الأسواق والأسعار وحماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على السلع التموينية ورغيف الخبز والمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز بالجودة والأسعار والمواصفات المقررة.

 

و أكد "المصيلحى" على توافر كافة السلع الأساسية والتموينية لدى المحال التموينية والتجارية لتلبية احتياجات المواطنين خلال ايام عيد الأضحى المبارك، وكذلك توافر الدقيق اللازم للمخابز على مستوي الجمهورية لصرف الخبز البلدى المدعم للمواطنين، وقيام مخازن شركتى الجملة (العامة/ المصرية) والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتسليم كافة الحصص والمقررات التموينية للمنافذ التموينية لصرفها للمواطنين اعتباراً من اول الشهر وكذلك قيام المنافذ بصرف سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين. وشدد المصيلحي على توافر كافة اللحوم الحية والطازجة والمبردة والمجمدة بكافة الشوادر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك بكافة فروع المجمعات الاستهلاكية، حيث تعمل هذه المجمعات يوم الوقفه وأول يوم العيد لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم فضلا عن توافر السلع الأساسية وتشمل (الزيت، السكر، الأرز ، المكرونة، المسلى، الدواجن، الاسماك، الفول، وغيرها من السلع الأساسية، وكذلك استمرار البيع بفروع جملة رئيسي بكل محافظة علي مستوي الجمهورية لتوفير كافة السلع بالمحافظة. 

وتقدم وزير التموين والتجارة الداخلية بالتهنئة لكافة أبناء الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعادة الله على كافة المصريين باليمن والخير والبركات.

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