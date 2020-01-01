الكشف عن مدة غياب ياسر إبراهيم عن مباريات الأهلي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:00 ص
ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
علي خلاف
تعرض ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لإصابة قوية خلال مباراة الأحمر الودية أمام الجونة، والتي انتهت بخسارة الأخير بخمسة أهداف مقابل هدفين.


غياب ياسر إبراهيم عن الأهلي
كشف خالد محمود طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تشخيص إصابة ياسر إبراهيم مدافع الأحمر، ومدة غيابه عن الملاعب، في الفترة المقبلة.


وقال طبيب الأهلي في تصريحات لموقع النادي الأهلي الرسمي، إن الأشعة التي خضع لها ياسر إبراهيم، كشفت إصابته بجزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل.


وأوضح طبيب الأهلي، أن ياسر إبراهيم يحتاج إلى 3 أسابيع، من أجل العودة مجددًا إلى تدريبات الفريق الكروي الأول الجماعية.


مواعيد مباريات الأهلي في عودة الدوري المصري
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات عددا من مباريات الدوري الممتاز، الذي يعود بعد غياب دام أربعة أشهر، حيث جاءت مباريات الأهلي، كالآتي:-

الأهلي × إنبي .. استاد القاهرة .. الجولة الـ15 .. 9 أغسطس
الإنتاج الحربي × الأهلي .. استاد السلام .. الجولة الـ19 .. 14 أغسطس
الأهلي × أسوان .. استاد القاهرة .. الجولة الـ20 .. 17 أغسطس
الزمالك × الأهلي .. استاد القاهرة .. الجولة الـ21 .. 22 أغسطس
الأهلي × الجونة .. استاد القاهرة .. الجولة الـ22 .. 26 أغسطس.

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