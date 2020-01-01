الإمارات تواصل إجراءاتها الوقائية للحد من انتشار كورونا

تواصل دولة الإمارات، جهودها المتواصلة والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لتأمين وقاية وسلامة المجتمع.

وساهم التطبيق العملي الناجح للكلاب البوليسية في مطارات الإمارات، كخط دفاعي جديد في الكشف عن مصابين محتملين بفيروس كورونا.

وأصبحت دولة الإمارات، الأولى عالمياً التي تنجح في التطبيق الفعلي لهذه التجربة العلمية التي لا تزال في عدد من الدول طور الدراسة والتدريب، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وتتميز التجربة الإماراتية وبروتوكولها الخاص بالتعامل غير المباشر بين الكلاب والأشخاص المراد فحصهم، وبكونها تستخدم عينات العرق البشري وسهلة التطبيق وفق إجراءات احترازية صحية بأعلى المعايير.

وقد سبق التطبيق العملي الدارسات اللازمة والورش واللقاءات إلى جانب ورش العصف الذهني والتعاون مع عدد من دول العالم والخبراء في إجراء مناقشات ودراسات نظرية حول استخدام الكلاب في الكشف عن مصابي "كوفيد-19"، استناداً إلى أن الكلاب البوليسية المدربة تتميز بحاسة الشم القوية للغاية لديها.



