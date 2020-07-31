"لمّة عائلية لا تتفَرق أبداً".. السقا يهنئ الأمة الأسلامية بعيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:44 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
هنأ الفنان أحمد السقا، الأمة الأسلامية وجمهوره لحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال منشور عبر حسابة الرسمي على التدوينات القصيرة "تويتر".


حيث كتب "السقا": "صباحكم عيد سعيد وأمنيات مُحققة ولمّة عائلية لا تتفَرق أبداً، صباحٌ على صوت تكبيرات صلاة العيد وبهجة وفرح.. كل عام والسعادة تغمركم وتلازمكم".


في سياق منفصل، أعلن المنتج الكبير تامر مرسى، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، عن تعاقده مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة على بطولة مسلسل وعلق قائلًا: "مسلسل "نسل الاغراب" رمضان 2021 حصريًا على شاشات المتحدة قصة وإخراج محمد سامي"

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