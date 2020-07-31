يسرا المسعودي تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيتها في "الحوت الأزرق"

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كشفت الفنانة يسرا المسعودي عن تفاصيل شخصيتها في فيلم "الحوت الأزرق"، الذي من المقرر عرضه بعد عيد الأضحى المبارك.





وتحدثت يسرا المسعودي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قائله: "سعيدة بمشاركتي في فيلم الحوت الأزرق، وأجسد دور أم تجمع المال وتريد أن تكبر في عملها".





وتابعت: "وهذه الأم تترك أولادها يموتون بسبب لعبة الحوت الأزرق، وتم ترشيحي لهذا الفيلم من قبل علاء مرسي بعد أن شاهد بعض من أعمالي".





وأضافت: "لقد تم الانتهاء من تصوير فيلم الحوت الأزرق منذ سنة، ولكنه سوف يتم عرضه بعد عيد الأضحى".





يذكر أن فيلم "الحوت الأزرق" بطولة عفاف رشاد وراندا البحيري و حسني شتا ونرمين ماهر ويسرا المسعودي، ونور الكاديكي وأحمد سلامة، جمال فؤاد، عبدالله مشرف، علي حميدة، ونور الكاديكي، وحسن عبدالفتاح، معوض إسماعيل، ومحمد علاء وإخراج علاء مرسي.