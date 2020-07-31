يسرا المسعودي تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيتها في "الحوت الأزرق"
الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:38 ص
روان هيثم
كشفت الفنانة يسرا المسعودي عن تفاصيل شخصيتها في فيلم "الحوت الأزرق"، الذي من المقرر عرضه بعد عيد الأضحى المبارك.
وتحدثت يسرا المسعودي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قائله: "سعيدة بمشاركتي في فيلم الحوت الأزرق، وأجسد دور أم تجمع المال وتريد أن تكبر في عملها".
وتابعت: "وهذه الأم تترك أولادها يموتون بسبب لعبة الحوت الأزرق، وتم ترشيحي لهذا الفيلم من قبل علاء مرسي بعد أن شاهد بعض من أعمالي".
وأضافت: "لقد تم الانتهاء من تصوير فيلم الحوت الأزرق منذ سنة، ولكنه سوف يتم عرضه بعد عيد الأضحى".
يذكر أن فيلم "الحوت الأزرق" بطولة عفاف رشاد وراندا البحيري و حسني شتا ونرمين ماهر ويسرا المسعودي، ونور الكاديكي وأحمد سلامة، جمال فؤاد، عبدالله مشرف، علي حميدة، ونور الكاديكي، وحسن عبدالفتاح، معوض إسماعيل، ومحمد علاء وإخراج علاء مرسي.
وتحدثت يسرا المسعودي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قائله: "سعيدة بمشاركتي في فيلم الحوت الأزرق، وأجسد دور أم تجمع المال وتريد أن تكبر في عملها".
وتابعت: "وهذه الأم تترك أولادها يموتون بسبب لعبة الحوت الأزرق، وتم ترشيحي لهذا الفيلم من قبل علاء مرسي بعد أن شاهد بعض من أعمالي".
وأضافت: "لقد تم الانتهاء من تصوير فيلم الحوت الأزرق منذ سنة، ولكنه سوف يتم عرضه بعد عيد الأضحى".
يذكر أن فيلم "الحوت الأزرق" بطولة عفاف رشاد وراندا البحيري و حسني شتا ونرمين ماهر ويسرا المسعودي، ونور الكاديكي وأحمد سلامة، جمال فؤاد، عبدالله مشرف، علي حميدة، ونور الكاديكي، وحسن عبدالفتاح، معوض إسماعيل، ومحمد علاء وإخراج علاء مرسي.