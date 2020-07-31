موعد مباراة يوفنتوس الأخيرة في الدوري الإيطالي

يستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نابولي بنهائي روما، يوم غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.









وتقام مباراة يوفنتوس أمام روما، على أرضية ملعب أليانز ستاديوم.









وكان يوفنتوس قد حسم بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، قبل جولتين من نهاية المسابقة المحلية.









ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.









ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 83 نقطة، بينما يتواجد روما في المركز الخامس برصيد 67 نقطة.