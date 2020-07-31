قصر ثقافة المنصورة يستضيف قصة الشهيد "علي".. التفاصيل

يشارك المخرج السعيد منسى فى مشروع "أبطال من بلدنا" الذى أطلقته وزارة الثقافة المصرية، تحت قيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وتنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة الدكتور أحمد عواض، بعرض مسرحى عن الشهيد على على أحد أبناء القوات المسلحة البواسل، والذى استشهد فى كمين البرث، فى محافظة الدقهلية والذى من المقرر عرضه فى النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل بقصر ثقافة المنصورة .









يشارك فى بطولة العرض كلا من محمد على، ريهام فتحى، أحمد جابر، أمير عبد الواحد، موسيقى وألحان دكتور صادق ربيع، ديكور محمود الغريب، أشعار رضا أبو النجا، جرافيك محمد المأمونى.









تدور أحداث العرض حول الشهيد علي علي، وحمايته فى بلده وطباعه، وحكايات والدته ووالده وأصدقاءه، أثناء تواجده فى الخدمة بالجيش، وكذلك كيف كان إحساسه بالمسئولية حيث هو من طلب أن يلتحق بسلاح الصاعقة، وطلب من الشهيد العقيد المنسى أن يخرج فى مداهمات، وكان يتمنى الشهادة، وكان الشهيد على على قد توفى له ستة أخوه.



