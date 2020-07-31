الصين تسجل 127 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورونا

سجلت لجنة الصحة الوطنية في الصين، 127 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وكشفت السلطات الصحية الصينية، أنه من بين 123 حالة محلية، تم الإبلاغ عن 112 حالة في منطقة شينجيانج، و11 حالة في مقاطعة لياونينج

وشهدت الصين، اليوم الجمعة، تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ شهر أبريل.

فرضت السلطات، اليوم الخميس، قيودًا على سفر الأشخاص الوافدين من مدينة أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانج بغرب الصين، سعيًا لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد هناك.

وقال سونج ياجون، نائب عمدة المدينة، خلال إفادة يومية، إن غير المقيمين الذين يسعون لمغادرة المدينة سيضطرون إلى اختبار السلبية في كل من اختبارات الحمض النووي والأجسام المضادة قبل أن يتمكنوا من المغادرة إذا كانوا في المدينة لمدة 14 يومًا أو أكثر، مضيفًا، أنه يجب على السكان عدم مغادرة أورومتشي إلا عند الضرورة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "سونج"، أن "أورومتشي" ستفرض أيضًا الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للوافدين إلى المدينة من مناطق الفيروس عالية المخاطر. سيحتاج الآخرون الذين يدخلون المدينة إلى إظهار دليل على اختبار سلبي خلال الأيام السبعة الماضية، من بين متطلبات أخرى، والتي تختلف اعتمادًا على المكان الذي يأتون منه.

كانت المدينة في مركز الموجة الجديدة من الإصابات في البر الرئيسي للصين، حيث استأثرت بـ 96 حالة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في 29 يوليو.

لا يزال عدد الحالات الجديدة في الصين القارية أقل بكثير من القمم التي شوهدت في فبراير، لكن عودة ظهور المرض تؤكد التحدي المتمثل في القضاء على المرض.