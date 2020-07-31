المخرج الأمريكي هارفي واينستين يقع في ورطه جديدة.. التفاصيل

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:26 ص
هارفي واينستين
هارفي واينستين
وكالات
عادت محكمة استئناف اتحادية فتح دعوى قضائية أقامتها الممثلة الأميركية، آشلي جود، لاتهام المنتج السينمائي السابق، هارفي واينستين، بالتحرش الجنسي بها قائلة إنه يمكن لجود مقاضاته بموجب قانون ولاية كاليفورنيا في اتهامات بأنه حاول دعم مسيرتها الفنية مقابل عروض جنسية.

وقالت محكمة الاستئناف بمدينة سان فرانسيسكو، الأربعاء، إن واينستين كان لديه نفوذ كبير على مسيرة جود عام 1997 عندما عقدا اجتماع عمل في فندق ووقعت حادثة التحرش المزعومة.

وأضافت "بموجب وضعه المهني ونفوذه كمنتج كبير في هوليوود، كان واينستين  "ذئب هوليوود" في مركز يؤهله لممارسة القوة القهرية أو الضغط على جود التي كانت ممثلة شابة في بداية مسيرتها".

وأحالت محكمة الاستئناف القضية إلى محكمة أدنى درجة لإجراء المزيد من المداولات.

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