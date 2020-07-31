نجم الزمالك يرفض التجديد للقلعة البيضاء

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:37 ص
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
رفض محمد عبد الغني مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، التجديد لصالح القلعة البيضاء، خلال الفترة الماضية، بعد اجتماعه مع مسؤولي الكرة.


تجديد محمد عبد الغني مع الزمالك 
تمسك محمد عبد الغنى، مدافع الزمالك، بالحصول على 7 ملايين جنيه فى الموسم الواحد لتجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.


وينتهى عقد محمد عبد الغنى مع الزمالك بنهاية موسم 2021/2020 وهو ما جعل إدارة القلعة البيضاء، تفكر في 


تجديد عقده، للحفاظ على الاعب اطول فترة ممكنه، لاسيما بعد قناعات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بإمكاناته.


من جانبه كشفت مصادر صحفية، رفض محمد عبد الغنى محاولات أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالزمالك، لتجديد عقده مقابل الحصول على 3 ملايين جنيه فى الموسم.


وأوضحت المصادر أن عبد الغنى طلب الحصول على العقود التى سبق له التوقيع عليها لصفوف الزمالك فى الأيام الماضية.


الجدير بالذكر أن محمد عبد الغني، يعد من العناصر الأساسية، في تشكيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الأساسي لنادي الزمالك في الفترة الأخيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجم الزمالك يرفض التجديد للقلعة البيضاء

أخبار تهمك

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ يوم

في أول أيام عيد الأضحى.. "الصحة" توجه نصائح للمواطنين

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 9 ساعات

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد (فيديو وصور)

منذ حوالي 14 ساعة

عماد متعب يقترب من العودة للأهلي عبر هذا المنصب

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يضغط لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يحصن نجم الفريق الشاب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. العاهل السعودي: نسأل الله أن يرفع الوباء عن بلادنا والعالم

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

(تحديث)آخرهم تجديد وليد سليمان.. صفقات الدوري المصري في زمن كورونا

الدوري المصري.. أبرز 10 صفقات في الميركاتو الصيفي

تحرك جديد من الزمالك لتجديد عقد كارتيرون

11 صفقة متوقعة في الدوري المصري

الزمالك يتحرك لتجديد عقد نجم الفريق

شرط وحيد من كارتيرون لتجديد عقده مع الزمالك

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:10 ص

في أول أيام عيد الأضحى.. "الصحة" توجه نصائح للمواطنين

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

08:58 م

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

01:13 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

11:13 م

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

10:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»