بيراميدز يحدد شروطه لانتقال دونجا للزمالك

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:21 ص
دونجا
دونجا
عبد القادر عرابي
حدد نادي بيراميدز شروطه، للإستغناء عن خدمات لاعب خط وسطه الدولي نبيل عماد دونجا لنادي الزمالك، خلال سوق الانتقالات.


وأعطي الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الأبيض، الضوء الأخضر لمسؤولي الفريق لضم اللاعب، في ظل حاجته لتدعيم خط وسط الزمالك.


ويضغط مسؤولو الزمالك على نادي بيراميدز، من أجل حسم الصفقة، خلال الفترة الحالية، استعداداً لمواجهات الموسم المقبل.


وبحسب مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، فإن مسؤولي نادي بيراميدز وعدوا اللاعب بمنحه الحرية للانتقال للزمالك، بشرط بذل الجهد ومساعدة الفريق للفوز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ويواجه بيراميدز نظيره حورويا كوناكري الغيني في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية في المغرب.

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