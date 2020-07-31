الأرصاد توجه تحذيرا مهما للمواطنين بشأن طقس أول أيام العيد

قالت الإعلامية إيمان منصور: إن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد اليوم الجمعة، الموافق لأول أيام عيد الأضحى طقسًا حار رطب على محافظات القاهرة والوجه البحري، ورياحًا معتدلة تنشط أحيانا، مع وجود شبورة مائية صباحًا.





وأضافت خلال تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن الهيئة توقعت أن تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحًا، والطقس سيكون معتدلًا والرياح معتدلة وتنشط أحيانا.





وتابعت "ستصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى نحو 80%، ويتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة، والرياح ستكون معتدلة وتنشط أحيانا وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة".





وأوضحت، أن هناك توقعات بهبوب الرياح على مناطق من جنوب سيناء، ستؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد ستكون رعدية أحيانًا.





أما ليلًا، فإن الهيئة تتوقع، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في محافظات مصر:





القاهرة العظمى 35 والصغرى 25





الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25





مرسى مطروح العظمى 28 والصغرى 21





بورسعيد العظمى 32 والصغرى 26





دمياط العظمى 31 والصغرى 26





الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 24





السويس العظمى 35 والصغرى 25





العريش العظمى 33 والصغرى 22





ونفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، ما تردد حول وصول درجة الحرارة إلى 50 درجة خلال أيام عيد الأضحى كما يتردد على مواقع التوصل الاجتماعي، معقبة: "ده تهويل، وليس حقيقيا".





وأشارت خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارا من الثلاثاء وحتى ثاني أيام العيد، ولكنه ارتفاع طفيف، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 38 درجة.



