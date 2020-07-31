انتظام الخدمات الأمنية في المحاور والمناطق المهمة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:14 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
هبة عبد الحفيظ
انتظمت صباح اليوم، الجمعة، الخدمات الأمنية في كافة المحاور والمساعدين والمناطق المهمة، في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الاستعداد القصوى وتنفيذ الخطط الأمنية وتحقيق الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وقامت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الارتكازات، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلًا عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة، ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أي أعطال؛ للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

كما يضطلع مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وأعدت الوزارة خطة انتشار أمنى مكثف بالمناطق التى يمكن أن تشهد تجمعات المواطنين للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كورونا" ومنع التجمعات.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنون بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

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