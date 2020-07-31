مستشفى بيت لحم تحصل على ثمن ثلاث لوحات لبانكسي بعد بيعهم في مزاد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:06 ص
بوابة الفجر
وكالات
بيعت ثلاث لوحات لبانكسي في مزاد في لندن بـ 2.2 مليون جنيه إسترليني "2.9 مليون دولار"، لمساعدة مستشفى في بيت لحم.

وبيعت الثلاث لوحات، التي تتناول موضوعا واحدا وتمثل مشهدا مكملا لبعضه البعض للبحر المتوسط تنتشر وسط أمواجه سترات نجاة للاجئين، في قاعة سوذبي للمزادات الثلاثاء بعد أن تبرع بها بانكسي لمستشفى للأطفال في بيت لحم.

واللوحات معروضة في فندق "وولد أوف هوتيل" الذي ساهم بانكسي في إقامته في بيت لحم عام 2017.

وقدرت قاعة المزادات الشهيرة قيمة اللوحات قبل المزاد بنحو 1.2 مليون جنيه إسترليني.

وسيتم تخصيص قيمة اللوحات لتجهيز وحدة السكتات وشراء معدات إعادة تأهيل للأطفال لصالح الجمعية العربية لإعادة التأهيل.

مستشفى بيت لحم تحصل على ثمن ثلاث لوحات لبانكسي بعد بيعهم في مزاد
مستشفى بيت لحم تحصل على ثمن ثلاث لوحات لبانكسي بعد بيعهم في مزاد
مستشفى بيت لحم تحصل على ثمن ثلاث لوحات لبانكسي بعد بيعهم في مزاد
مستشفى بيت لحم تحصل على ثمن ثلاث لوحات لبانكسي بعد بيعهم في مزاد
مستشفى بيت لحم تحصل على ثمن ثلاث لوحات لبانكسي بعد بيعهم في مزاد
مستشفى بيت لحم تحصل على ثمن ثلاث لوحات لبانكسي بعد بيعهم في مزاد

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