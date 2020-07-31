تعرف على مدة حبس المطربة المغربية دنيا بطمة .. التفاصيل

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:53 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
أدانت محكمة مغربية، المطربة المغربية دنيا بطمة، بثمانية أشهر من السجن النافذ، على خلفية التورط في "قضية تشهير" بشخصيات معروفة عبر موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات".

واتهمت بطمة بالضلوع في حساب ينشر "الفضائح" ويكشف تفاصيل من الحياة الخاصة للمشاهير، تحت اسم "حمزة مون بيبي".

في غضون ذلك، أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش، وسط البلاد، ابتسام بطمة، وهي شقيقة المطربة، بسنة من السجن.

وأصدرت القضاء حكما بالسجن 18 شهرا بحق مصممة الأزياء، عائشة عياش، و10 أشهر لصوفيا شاكري، إثر تورطهم في القضية التي شغلت الرأي العامن حسبما ذكرت وسائل إعلام مغربية.

وكانت دنيا بطمة نفت مرارا صلتها بالحساب المثير للجدل، وأكدت أنها تتعرض لحملة من قبل أشخاص يريدون الإساءة إليها والنيل من "نجاحها الفني".

وتم منع بطمة من السفر قبل عدة أشهر، وقامت بإلغاء متابعتها لعدد من الفنانين في موقع "إنستغرام"، في تلميح إلى أنهم لم يساندوها في الأزمة الأخيرة.





وقال فنانون ومشاهير في المغرب وخارجه، إن حساب "حمزة مون بيبي" الذي أدينت بطمة بسببه، دمر حياة الكثيرين منهم.

وتنحدر بطمة من عائلة فنية عريقة في المغرب، وبرز نجمها على المستوى العربي بعد مشاركتها في برنامج المواهب "عرب أيدول".

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