على أغاني المهرجانات.. الجزارون بالإسكندرية يرقصون أثناء ذبح الأضاحي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:50 ص
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب



في وصلة رقص على أغاني المهرجانات، رقص الجزارون في منطقة بحري بالإسكندرية أثناء ذبح الأضاحي، في وصلة رقص بالسكاكين على صوت الأغاني الشعبية،وذلك في مشهد ترفيهي يخفف من ضغط العمل، والاحتفال بقدوم عيد الأضحى المبارك.


توجه المواطنون صباح اليوم في أول ساعات عيد الأضحى المبارك عقب الشروق إلى ذبح أضاحيهم داخل محلات الجزارة الحاصلة على تصريح رسمي، وقد شهدت منطقة بحري داخل حي الجمرك، تجمع عدد من المواطنين، للتوجه إلى ذبح أضاحيهم.


‎  وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عدد من القرارات الاحترازية لاستقبال عيد الأضحى المبارك لمواجهة وباء كورونا المستجد، أولا: التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجانا أيام العيد وذلك بالمجزر الألى بمنطقتي العامرية وابي قير. 
ثانيا. حظر اقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء لمواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم وفى حال المخالفة يتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل اعادة الشىء لأصله. 

ثالثا. أصحاب محال الجزارة الراغبين بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو بإقامة شوادر ملحقة بها يتقدمون للحى المختص اعتبارا من يوم الأحد 1972020 وحتى يوم الخميس 2372020 للحصول على الترخيص اللازم وسداد مقابل المعاينة الميدانية.

  رابعا. حملات تفتيشية للطب البيطرى بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال والمنافذ وفى حال ضبط  المخالفة يتم غلق للمحل لمدة 60 يوم والإحالة للنيابة المختصة.  خامسا. فرض غرامة قيمتها 20 ألف جنيه غرامة مقابل إعادة الشىء لأصله.

أخر أخبار كورونا



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 1211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 38236 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 401 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 93757 حالة من ضمنهم 38236 حالات تم شفاؤها، و4774 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
https:apple.co3gURgYJ

على أغاني المهرجانات.. الجزارون بالإسكندرية يرقصون أثناء ذبح الأضاحي
على أغاني المهرجانات.. الجزارون بالإسكندرية يرقصون أثناء ذبح الأضاحي
على أغاني المهرجانات.. الجزارون بالإسكندرية يرقصون أثناء ذبح الأضاحي
على أغاني المهرجانات.. الجزارون بالإسكندرية يرقصون أثناء ذبح الأضاحي
على أغاني المهرجانات.. الجزارون بالإسكندرية يرقصون أثناء ذبح الأضاحي
على أغاني المهرجانات.. الجزارون بالإسكندرية يرقصون أثناء ذبح الأضاحي

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