أسعار الدواجن اليوم الجمعة 31-7-2020 أول أيام عيد الأضحى المبارك

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:22 ص
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

حققت  أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم  الجمعة 31-7-2020  استقرار، بالتزامن مع تراجع الطلب عليها والتركيز على اللحوم في أول أيام عيد الأضحى المبارك بجانب قيام وزارة التموين بضخ كميات اضافية منها بالمجمعات الاستهلاكية.

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 31-7-2020:

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 6 إلى6.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 4 إلى 5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.5 إلى 4.5 جنيه.

 

أسعار الدواجن اليوم 

 

سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 25 إلى 27 جنيها.

سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح من 36 إلى 38 جنيها.

سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 20 إلى 23 جنيها.

سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 30 إلى 33 جنيها.

سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.

سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض يتراوح من 35 إلى 40 جنيها.

سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 45 إلى 50 جنيها.

سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 29 إلى 32 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 29 إلى 33 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 38 إلى 40 جنيها.

 

وشهد سعر كرتونة البيض  استقرار 25 جنيهاً من المزرعة، ويصل سعر كارتونة البيض للمستهلك إلى 32 جنيها للكيلو، واستقر سعر الدواجن البلدى عند 29 جنيها الكيلو من المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين 34 – 36 جنيها. 

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