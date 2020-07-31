المكسيك تسجل 7729 حالة إصابة جديدة بكورونا و639 وفاة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:19 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الجمعة ، 7729 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و639 وفاة.

 

وأفادت وزارة الصحة المكسيكية، بأن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 416179 إصابة، والوفيات 46 ألف حالة.

 

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، أنه تم تسجيل 7729 حالة إصابة جديدة بكورونا، و639 وفاة.

 

وقد أشارت السلطات المكسيكية إلى أن الحصيلة الحقيقية للمصابين بالفيروس في البلاد أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.

 

وكانت المكسيك، تعتبر الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ4 لناحية عدد الوفيات جراء الجائحة.

 

وحصد فيروس كورونا أرواح أكثر 675 ألف شخص حول العالم، وبلغت حصيلة الإصابات بالفيروس ما يقارب الـ17 مليون و400 ألف إصابة.

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