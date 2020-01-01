في أول أيام العيد.. العثور على جثة شاب مشنوق في البحر الأحمر

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
شهدت منطقة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر واقعة مأساوية مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أقدم شاب يدعى محمد مصطفى، يبلغ من العمر 30 سنة، على الانتحار.

وعثرت الأجهزة الأمنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم على جثة الشاب، مشنوقا بسور حديد بأحد شوارع رأس غارب، وأشارت التحريات الأولية إلى أنه لا شبهة جنائية في الواقعة.

وكشفت التحريات، أن الشاب كان يعاني من أزمة مالية في الفترة الأخيرة، قد تكون عي الدافع وراء الحادث.

حرر محضرا بالواقعة، تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة لمشرحة مستشفى رأس غارب تحت تصرف النيابة وجارٍ التحقيقات.

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