"ينعاد عليكم بألف خير".. شيرين تهنئ الجمهور بحلول عيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:57 ص
بوابة الفجر

هنأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، جمهورها بحلول عيد الاضحى المبارك وذلك عبر حسابها بموقع التغريدات المصغر تويتر.

وكتبت في تغريدة لها: "اللهم اجعلنا ممن عقوت عنهم ورضيت عنهم.. عيد أضى سعيد وينعاد عليكم بألف خير وصحة وسلامة على كل الدول العربية".

واحتفلت شيرين عبد الوهاب، مؤخرًا بوصول أغنيتها الشهيرة "مشاعر" إلى أكثر من 200 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وغردت شيرين، قائلة: "‏النهاردة واحدة من أقرب الأغاني لقلبي وصلت لـ٢٠٠ مليون مشاهدة".

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