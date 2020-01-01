حقيقة سفر ويل سميث برففة زوجته لإنقاذ زواجهما بعد اعترافها بخيانته علنا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:24 ص
بوابة الفجر

أكد موقع gossipcop أن كل ما نشر بخصوص سفر ويل سميث وزوجته جادا سميث غير صحيح علي الإطلاق وأنهما ليس في محاولات لإنقاذ زوجهما.

كما أشار الموقع إلى أن جزر البهاما لم تفتح أبويها أمام الزائرين بعد بعد الإغلاق بسبب جائحة الكورونا. 

كانت العديد من المواقع العالمية كشفت مؤخرًا أن ممثل هولبوود الشهير ويل سميث وزوجته  سافرا إلي جزر البهاما في فندق مخصص للمشاهير.

وأوضحوا أن  قيمة غرفة الفندق في الليلة الواحدة قيمتها 3000 دولار، وذلك لإنفاذ زواجهما بعد ظهور الزوجة في البرنامج تعترف بخيانة زوجها . 


 
 

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