هند صبري تهنئ جمهورها بحلول عيد الأضحى

هنأت هند صبرى، جمهورها بمناسبة عيد الأضحى، المبارك وذلك عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

ونشرت النجمة التونسية، صورة لها عبر "إنستجرام" ظهرت خلالها وهى تمسك بالورود.

وعلقت هند صبري على الصورة قائلة: "عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير".

يذكر أن هند صبرى عادت إلى الدراما التليفزيونية فى "هجمة مرتدة" بعد غيابها عامين منذ تقديمها مسلسل "حلاوة الدنيا" فى شهر رمضان من عام 2017.





وشاركها البطولة ظافر العابدين وحنان مطاوع وأنوشكا ونهى عابدين وأحمد حاتم وهانى عادل وسلمى أبو ضيف، بينما كان آخر أعمالها فيلم "الفيل الأزرق 2" مع كريم عبد العزيز ونيللى كريم وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وتم طرحه فى عيد الأضحى الماضى وحقق ايرادات وصلت الى 104 ملايين جنيه.



