هند صبري تهنئ جمهورها بحلول عيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:46 ص
بوابة الفجر

هنأت هند صبرى، جمهورها بمناسبة عيد الأضحى، المبارك وذلك عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

ونشرت النجمة التونسية، صورة لها عبر "إنستجرام" ظهرت خلالها وهى تمسك بالورود.

 وعلقت هند صبري على الصورة قائلة: "عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير".

يذكر أن هند صبرى عادت إلى الدراما التليفزيونية فى "هجمة مرتدة" بعد غيابها عامين منذ تقديمها مسلسل "حلاوة الدنيا" فى شهر رمضان من عام 2017.

وشاركها البطولة ظافر العابدين وحنان مطاوع وأنوشكا ونهى عابدين وأحمد حاتم وهانى عادل وسلمى أبو ضيف، بينما كان آخر أعمالها فيلم "الفيل الأزرق 2" مع كريم عبد العزيز ونيللى كريم وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وتم طرحه فى عيد الأضحى الماضى وحقق ايرادات وصلت الى 104 ملايين جنيه.

أخبار تهمك

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ حوالي 18 ساعة

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يضغط لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. العاهل السعودي: نسأل الله أن يرفع الوباء عن بلادنا والعالم

منذ 5 دقائق

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 22 ساعة

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. فايلر يطلب عودة معار الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عماد متعب يقترب من العودة للأهلي عبر هذا المنصب

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يجدد عقد "الموهوب" 5 مواسم

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

وليد توفيق يكشف سر نجاح زواجه بملكة جمال الكون لـ3 عقود

منذ ساعتين و 53 دقيقة

زيدان يرفض التعاقد مع نجم بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:13 ص

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

08:58 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

11:13 م

عاجل.. العاهل السعودي: نسأل الله أن يرفع الوباء عن بلادنا والعالم

06:33 ص

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

10:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»