خطيب الحرم المكي: إقامة الحج بأعداد محدودة من مقاصد الشريعة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:36 ص
الشيخ عبدالله بن عواد الجهني
الشيخ عبدالله بن عواد الجهني
الفجر
قال فضيلة الشيخ عبدالله بن عواد الجهني، خطيب الحرم المكي، إن أفضل الطاعات والقربات هي القيام بفريضة الحج، وهو خامس أركان الإسلام، وأجره عظيما، وجزائه الجنة.

وأضاف "الجهني"، في خطبته في صلاة عيد الأضحى المبارك، أنه لظروف استثنائية هذا العام، بسبب فيروس كورونا قررت المملكة إقامة الحج بأعداد محدودة حفاظا على صحة الحجاج، وهذا من مقاصد الشريعة، لأنه يحافظ على أرواح المصلين.

وتابع خطيب الحرم المكي، أن الشريعة الإسلامية تدل على دفع الضرر قبل وقوعه، ومن جمال الدين، أن المسلم إذا نوى عمل شيئا ولم يستطع يحصل على جزائه طالما نيته صادقة.

ولفت إلى أن هذه الجائحة حركت النفوس للعودة إلى الله، وملازمة طاعته وطاعة رسوله، داعيا إلى الإكثار من ذكر الله.

وأعلنت المملكة العربيّة السعوديّة اتخاذ العديد من الإجراءات لإقامة صلاة العيد في مساجدها؛ حيث تقام صلاة العيد في 17،139 مسجدًا من المساجد المنتشرة في ربوع البلاد، وجاءت مواعيد الصلاة كالتالي:

مكّة المكرّمة: تقام صلاة العيد داخل مكّة في تمام السّاعة 6:08 صباحًا.
المدينة المنوّرة: يبدأ وقت صلاة العيد في المدينة المنوّرة عند السّاعة 6:04 صباحًا.
الرّياض: تتمّ إقام صلاة عيد الأضحى داخل الرّياض في تمام السّاعة 5:36 صباحًا.
الدّمام: تعمل مساجد الدّمام على إقامة صلاة العيد عند السّاعة 5:19 صباحًا.
أبها: تبدأ أوقات صلاة العيد لعام 2020م في أبها عند السّاعة 6:02 صباحًا.
بريدة: تقوم مساجد بريد بإقامة صلاة العيد عند تمام السّاعة 5:44 صباحًا.
حائل: يبدأ وقت صلاة العيد في مساجد حائل عند السّاعة 5:51 صباحًا.
الباحة: تبدأ أوقات صلاة العيد لعام 2020م في الباحة عند تمام السّاعة 6:05 صباحًا.
نجران: تقام صلاة العيد داخل مساجد نجران عند السّاعة 5:57 صباحًا.
جازان: تعمل مساجد جازان على إقامة صلاة العيد في تمام السّاعة 6:05 صباحًا.
تبوك: تقوم مساجد تبوك بإقامة صلاة العيد عند السّاعة 6:10 صباحًا.
سكاكا: تتمّ إقام صلاة عيد الأضحى داخل سكاكا عند السّاعة 5:57 صباحًا.
عرعر: يبدأ وقت صلاة العيد في مساجد عرعر في تمام السّاعة 5:45 صباحًا.

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